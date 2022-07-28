В 2022 году в Приморье изготовили почти 50 тысяч тонн мяса

Сельхозпроизводители изготовили 70,4 тысячи тонн молока. Фото: Алексей ФОКИН

С начала 2022 года сельхозпроизводители Приморья нарастили производство молока и мяса, а также увеличили посевные площади риса. Об этом губернатору края Олегу Кожемяко рассказал министр сельского хозяйства края Андрей Бронц на заседании оперативного штаба по обеспечению устойчивости экономики в условиях санкций.

По словам главы минсельхоза, благодаря мерам государственной поддержки приморские хозяйства произвели 48,9 тысячи тонн мяса, 70,4 тысячи тонн молока и 155,3 миллионов штук яиц.

В этом году площадь посевных площадей увеличилась в два раза по сравнению с прошлым годом.

– Основная сумма поддержки была направлена на животноводство, и результат здесь виден сразу – производители смогли устоять и нарастить объемы производства. Считаю, что меры поддержки были оказаны вовремя и достигли эффекта.

Напомним, что в Приморье сняли ограничения на покупку сахара, муки, растительного масла и других социально значимых товаров. Также в крае снизилась цена на плодоовощную продукцию.

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