Глава Владивостока поприветствовал участников «Детей Азии» на открытии международной «Деревни спортсменов»

Детей встретили концертом. Фото: пресс-служба мэрии Владивостока, Анастасия КОТЛЯРОВА

Во Владивостоке торжественно открыли «Деревню спортсменов» в ВДЦ «Океан» – именно там разместили участников VII Международных спортивных игр «Дети Азии». Ребят встретили концертной программой, также их поприветствовал мэр Константин Шестаков. Открытие состоялось накануне, 27 июля.

Заезд участников начался еще с 22 июля, сообщили в пресс-центре ВДЦ «Океан». В детском центре ребята будут отдыхать, набираться сил и готовиться к выступлениям. К слову, новые делегации все еще прибывают сюда ежедневно.

Фото: пресс-служба мэрии Владивостока, Анастасия КОТЛЯРОВА

Праздник развернули в амфитеатре детского комплекса, где собрались все спортсмены. Поддержали детей и пожелали успехов Станислав Поздняков, президент Олимпийского комитета России, глава Международного комитета «Детей Азии» Владимир Максимов, руководитель дирекции спортивных игр Эльмир Валитов и, конечно, Константин Шестаков.

– От лица жителей одного из лучших городов – Владивостока я приветствую вас здесь, на этой замечательной площадке, в детском центре «Океан» Уверен, что вы живете в предвкушении – предвкушении самого лучшего лета. Лета, каждой секундой которого вы должны насладиться. Хочется, чтобы вы получили удовольствие от соревнований, нашли новых друзей и обязательно влюблялись. Убежден, что наша дружелюбная владивостокская земля поддержит каждого из вас и тех, кто по-настоящему достоин своих пьедесталов, – сказал глава Владивостока.

Торжественный праздник завершился красочным салютом. Открытие игр проведут в четверг, 28 июля, в комплексе «Фетисов Арена».

Как напомнили в мэрии Владивостока, общее число участников составит более трех тысяч человек. Речь о юных атлетах Дальнего Востока, Сибири, Урала, Башкортостана, Якутии, Татарстана и других субъектов России. Более того, приедут спортсмены из 12 стран: Армении, Афганистана, Индии, Ливана, Монголии, Макистана, Таиланда, Туркменистана, Узбекистана, Ирана.

Как уже писала «Комсомольская правда – Владивосток», в масштабных международных соревнованиях разыграют 273 комплекта медалей в 19 видах спорта. Раньше их было 17, но в этом году Приморский край на правах организатора предложил включить в программу еще три (две дисциплины объединены в один вид спорта).

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