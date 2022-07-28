Ждали момента порыться в белье: в Приморье неизвестные обокрали детскую раздевалку пловцов

Иллюстрация из архива КП.

Полицейские расследуют дело о краже личных вещей юных учеников одной из детско-юношеских спортивных школ на острове Русский. Пока дети занимались греблей, неизвестные проникли в их раздевалку, об этом «Комсомольская правда – Владивосток» узнала от источника в правоохранительных органах.

Все произошло в утренние часы в поселке Экипажный, когда будущие яхтсмены отправились на занятия в воды бухты Новик. Под руководством тренеров они учились управлять лодкой под парусом.

В это время неизвестные проникли в раздевалку спортивной школы, которая находилась в небольшом домике на берегу. Они порылись в личных вещах подростков, открыли их сумки и прикарманили два смартфона юных спортсменов, которые в это время все еще находились в море.

Когда ученики вернулись на берег, то сразу увидели беспорядок в раздевалке и сообщили об этом взрослым, которые и вызвали полицию. Оперативники осмотрели место происшествия, уточнили модели похищенных телефонов и завели уголовное дело о краже. Полицейские опросили возможных очевидцев преступления и начали поиски подозреваемых.

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