В Приморье микроавтобус съехал со скалы в море и задымился

Задорно катаются путятинские. Фото: принтскрин видео.

Приморец упал со скалы на острове Путятина, управляя микроавтобусом. Как рассказал очевидец, некий Родионов стоял на сопке, резко спустился в воду и загорелся. Никто не пострадал.

Автор видео смачно прокомментировал увиденное происшествие собственными глазами. Он отметил, что водитель микроавтобуса вышел из автомобиля и пошел разговаривать с хозяином (вероятно, автомобиля).

– Задорно катаются путятинские, – добавил он.

При этом сам комментатор в момент аварии находился в море. Скорее всего, он катался на паруснике. Неизвестно – является он местным жителем или нет.

В комментариях уже оценили и высказывания оператора и саму ситуацию.

«Там на драндулетах без номеров даже туристов возят. Ехали на озеро лотосов так, что ноги по дороге бежали в прогнившем днище микрика! Может устал и сам избавился от этого», «Премия "народный корреспондент"», и следом «И вторую премию – Дарвина – за мутировавший русский язык», – писали пользователи социальных сетей.

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