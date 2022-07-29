Во Владивостоке отменили праздничный концерт в честь дня ВМФ

31 июля жители и гости приморской столицы увидят артиллерийский салют. Фото: Администрация Владивостока

Печальную для жителей и гостей Владивостока новость сообщили в пресс-службе администрации приморской столицы. Концерт, который должен был пройти вечером, 31 июля, отменен.

Мероприятие должно было состояться на плавучей платформе в районе набережной Цесаревича. Однако его не будет.

В субботу, 30 июля, с 12:00 и до 13:30 выступят творческие коллективы муниципального учреждения «Дом культуры «Традиции и современность». Состоится он в парке «Патриот» на острове Русский.

В воскресенье, 31 июля, владивосткцы увидят праздничный артиллерийский салют над акваторией Амурского залива с мыса Боброва в районе спортивного комплекса «Олимпиец».

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