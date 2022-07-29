Приморского педагога покажут на федеральном телеканале

Иллюстрация из архива. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Учитель математики владивостокской школы №25 Анна Косян хочет принять участие в ТВ-шоу «Классная тема!» на телеканале «Россия 1». Пользу от проекта, по ее мнению, получат как педагоги-участники и его ученики, так и образование всей страны.

Принять участие Анне предложили ее друзья, но главным мотиватором, по словам самой девушки, стала ее любовь к конкурсам и интеллектуальному развитию:

– Подобные проекты – это часть моей педагогической карьеры. Сам трепет подготовки, мозговая деятельность и новая «тусовка» со своими коллегами - очень меня заряжают! А ссылку на проект мне скинули несколько моих друзей со словами, что это точно для меня. Разве можно отказаться после такого? Если благодаря конкурсу положительной энергией и стремлением к творческому и карьерному развитию зарядится хотя бы 10 человек – это однозначно польза и для учеников этих педагогов, и для региона, и для страны в целом. Убеждена, что настрой и вдохновение решают все.

Положительно оценили проект и приморские педагоги-участники Всероссийского форума классных руководителей 2021. Учитель русского языка и литературы артемовской гимназии №1 Татьяна Куприянова не сомневается, что педагоги Приморья – профессионалы своего дела и имеют все шансы стать участниками ТВ-шоу:

– Чтобы давать знания подрастающему поколению, педагогам самим необходимо постоянно развиваться, получать новые компетенции и обмениваться лучшими практиками со своими коллегами. В этом помогают как краевые, так и федеральные конкурсы, форумы и проекты. Среди них и будущее ТВ-шоу «Классная тема», в котором смогут принять участие учителя со всех уголков страны, в том числе – из Приморского края. Уверена, в нашем регионе есть настоящие профессионалы своего дела, которые посвятили свою жизнь не только обучению детей, но и воспитанию в них нравственности, духовно-ценностных ориентиров, патриотизма, любви к родителям и уважению к окружающим.

Шоу «Классная тема!» разрабатывается по поручению президента РФ Владимира Путина телеканалом «Россия – 1» и Минпросвещения России при поддержке компании VK. Желающим принять участие педагогам следует поторопиться – заявки принимаются до 10 августа. Победитель проекта сможет стать автором собственной телепередачи на одном из федеральных телеканалов.

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