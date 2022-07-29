Новая жизнь: владивостокцы из аварийных домов могут рассчитывать на переселение

Макет нового жилого квартала. Фото: пресс-служба мэрии

Владивостокцы, проживающие в аварийном доме на Гамарника, 18а, посетили место работ на улице Русской. Именно там по проекту «Жилье и городская среда» появятся четыре здания для переселения владивостокцев из ветхих домов. Здесь же разместят детей, лишившихся родителей или опекунов. Сдать объекты в эксплуатацию планируют в 2023 году. Будущие жильцы проверили ход строительства, сообщили в пресс-службе мэрии.

Специалисты возводят фундамент. Фото: пресс-служба мэрии

Ведутся работы по планировке территории, специалисты возводят фундамент первого дома. Как удалось узнать «КП», 122 квартиры из 494 предоставят детям-сиротам. Жилье сдадут с полной отделкой: обоями, линолеумом и обустроенным санузлом, а также с раковиной и электроплитой с духовой печью. Об этом рассказали специалисты Дирекции по строительству Владивостокского городского округа.

Встречу с жильцами аварийных домов организовали специалисты административно-территориального управления Первореченского района совместно с Дирекцией. Это уже не первый сданный дом: в прошлом году, например, ключи от квартир в жилом здании на Глинки получили 26 семей. Переселили туда владивостокцев из аварийных домов на Володарского, 25, Порт-Артурской, 31, а также жителей, относящихся к категории сирот.

Напомним, жители могут обратиться с личным приемом в администрацию, чтобы обсудить вопросы получения жилья. Как писала «КП», на встречах можно оформить договор социального найма на жилье или получить консультации по заключение коммерческих договоров. В июле 2022 года уже решили несколько проблем и помогли найти семьям квартиры на вторичном рынке.

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