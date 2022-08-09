Пиломатериалы с сухогруза оказались на берегу. Фото: пресс-служба правительства Приморья // социальные сети

Шторм, прошедший накануне, в ночь на 8 августа, усеял берега поселка Преображение щедрыми дарами – древесиной. Жители неустанно собирают груз, оставшийся с судна «Мария», которое потерпело ЧП во время непогоды. Подробности – в материале «КП - Владивосток».

Как удалось установить редакции, доски и деревянные плиты собирают уже с утра понедельника, 8 августа. В правительстве уточнили, что авария произошла на сухогрузе «Мария» в Японском море - недалеко от Преображения. Судовладелец «Тернейлес» пока не ответил на вопросы «Комсомолки», однако предварительные детали инцидента привели в пресс-службе краевого правительства. Перегруз произошел на верхней палубе, остойчивости [валкости судна] не хватило, груз сместился и оказался за бортом. К счастью, жертв нет, а судно остался на плаву.

Более того, в минлесхозе Приморья подчеркнули, что груз застрахован, поэтому потери судовладельца минимальны. При этом ему придется оплатить перегрузку судна. А вот понесет ли ответственность компания за то, что «усеяла» весь берег пиломатериалами, еще неясно. В Дальневосточной транспортной прокуратуре еще готовят релиз и уточняют детали произошедшего.

В то же время жители от ЧП, грубо говоря, в восторге. С самого утра мужчины собрались на берегу, чтобы собрать «халявные» пиломатериалы. За кадром на видеозаписи повторяют: «Такого в жизни не видел. Выгребают руками, катерами, шхунами, экскаваторами. Всем хватит».

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