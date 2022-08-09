23 дня кошмара для малыша: в Приморье водитель, севший за руль пьяным, убил чужого ребенка

Место ДТП в Находке. Фото: пресс-служба УМВД Приморья

ГИБДД Приморья установила детали кошмарной аварии, произошедшей во Врангеле на Внутрипортовой. В Toyota Fielder ехал знакомый семьи вез ребенка и нескольких пассажиров. Выехав на встречную полосу, нетрезвый водитель столкнулся с УАЗ. Ребенок попал в реанимацию, сообщили в пресс-службе УМВД.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», речь о семилетнем мальчике. Ребенок ехал без детского кресла на переднем пассажирском сидении. Во время столкновения, где пострадали еще трое человек, он получил травму черепа и попал в реанимацию.

23 дня врачи боролись за жизнь малыша, однако все оказалось тщетным. Накануне ребенок скончался. Материалы передали в Следственный комитет, как уточнили редакции в пресс-службе УГИБДД Приморья. Ведомству предстоит установить степень вины водителя и статью уголовного наказания.

– На заднем сиденье, когда рост ребенка более 150 сантиметров, возможно применение штатных ремней безопасности. Наиболее предпочтительным местом для установки детского автокресла считается центральное заднее сиденье. Статистика показывает, что это самое безопасное расположение при автоаварии, – напомнили в УМВД Приморья, чтобы водители могли избежать подобных трагедий.

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