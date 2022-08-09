Еще одна школа Владивостока полностью готова к учебному году

В школе №56 отремонтировали кровлю, фасады, коридоры. Фото: Администрация Владивостока

В приморской столице продолжается работа по комплексному ремонту учреждений образования и их подготовке к новому учебному году. В школах и детских садах Владивостока восстанавливают кровли, фасады, лестницы, учебные помещения и системы пожарной безопасности.

В школе № 56, расположенной по адресу Народный проспект, 27а, работы уже завершены. Как сообщают специалисты управления по работе с муниципальными учреждениями образования, ремонт здесь начался в апреле этого года – стояла задача восстановить кровлю во всех учебных корпусах и часть фасада, сделать косметический ремонт коридоров и подготовить аудитории к приему учеников. На все выполненные задачи было выделено из городского бюджета около 16 миллионов рублей.

Учебное учреждение готово к приему детей. Фото: Администрация Владивостока

Всего же в 2022 году на ремонт 39 учреждений образования в муниципальном бюджете запланировано 290 миллионов рублей – это на 190 миллионов больше чем в прошлом году. При этом внимание в первую очередь направлено на решение глобальных проблем – реконструкция крыш, наружных стен и теплосетей.

– Протекающие крыши и разрушенные фасады приносят не только дискомфорт учащимся, но и делают нецелесообразным вложения в косметический ремонт, который попросту придет в негодность из-за возникающей сырости. В этом году кровли и фасады отремонтируют в 16 учреждениях образования, – отметил начальник управления образования Максим Кильчевский.

Большинство электронных аукционов по определению подрядчиков для ремонта в учебных заведениях уже завершились и на некоторые объекты вышли бригады рабочих. Например, по соседству со школой № 56 – в школе № 76 – идет комплексный ремонт фасада и крыши.

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