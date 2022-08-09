Фото: принтскрин видео, Telegram-канал autogarant_vl

Полиция проверяет обстоятельства серьезного ДТП, произошедшего в Надеждинском районе. По предварительным данным, столкнулись большегруз Mitsubishi Fuso Fighter и Mercedes-Benz S500, сообщили в пресс-службе УМВД.

Все произошло на 693 километре дороги «Уссури» перед Алексеевкой. Бригада скорой и наряд ГИБДД выехали незамедлительно. По предварительным данным, Mitsubishi Fuso Fighter не выбрал безопасную скорость движения, потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz S500. Травмы получили 34-летний водитель и пассажир большегруза. Его стаж вождения – 15 лет. В течение последнего года нарушителя ПДД шесть раз привлекли к административной ответственности. За это ДТП составлено 4 административных материала, подчеркнули в пресс-службе. В ГИБДД не подтвердили, что у водителя фуры были отказавшие тормоза.

– Съезд с дороги происходят из-за несоответствия скорости конкретным условиям движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность контроля над автомобилем, – напомнили в ГИБДД.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.