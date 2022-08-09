Выяснилось, когда откроют самое популярное место отдыха жителей и гостей Владивостока

Пока что одна часть набережной (до тигрят) закрыта. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

Для гостей и жителей дальневосточной столицы одно из самых популярных мест города – набережная Спортивной гавани – откроется к осени 2022 года. Ремонтные работы пообещали завершить к сентябрю, рассказали в пресс-службе администрации Владивостока.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», основной ход работ выполнен. Напомним, тепловые сети отремонтировали к 1 июля, как и было обещано подрядчиком. Остальная часть работ – благоустройство территории после того, как набережную «разрыли». Вскоре облагородили территорию у фонтана, заменили ливневые канализации.

Фото: ДОП Владивостока

Массивные граниты и парапеты, которые уже демонтировали, заменят на облегченные. Это будет сделано для того, чтобы открыть отдыхающим вид на море, уточнил руководитель Дирекции общественных пространств Артур Шибаров. Напомним, появятся на набережной и дополнительные трибуны, которые будут использовать для спуска к воде. Прогулочная зона существенно расширится с учетом предусмотренных мест для художников и уличных музыкантов. Все это планируют доделать до 1 сентября.

До 1 октября, добавили в пресс-службе мэрии, на территории появятся новые скамейки, урны, фонари. Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что продолжается благоустройство пляжа на мысе Ахлестышева.

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