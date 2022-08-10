Неназванная звезда выступит на фестивале «Я, МЫ, ТИГР» 4 сентября во Владивостоке

Клава Кока – одна из заявленных звезд. Из архива. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В поддержку Международного форума по сохранению тигр, который пройдет 4 сентября во Владивостоке на полях VII ВЭФ, в городе проведут фестиваль юности «Я, МЫ, ТИГР». Программа насыщенная: вновь развернут множество развлекательных и познавательных площадок. На вечернем концерте же выступит одна из звезд российской эстрады, но кто именно – пока не выбрали, сообщили в пресс-службе правительства Приморья.

Сам форум проводят раз в 12 лет, в этот день специалисты огласят итоги работы по сохранению популяции тигров, расскажут о численности полосатых на Дальнем Востоке. В честь дня во Владивостоке пройдут «тигриные» автобусы, развернут видеобудки, стенды и многое другое. На площади развернется концертная программа.

С последней вышел довольно интересный казус. Анонсировалось, что выступят указанные артисты: Niletto, Клава Кока, Мари Краймбрери, Rosa, Ваня Дмитриенко и L`One. Оказалось, что произошло недопонимание, и ряд СМИ опубликовали неточную информацию. Выступит лишь одна звезда, но кто это будет, пока остается загадкой.

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