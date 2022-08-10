Ремонтные работы на Русском мосту сковали движение автомобилей

На мосту стоят дорожные знаки. Фото: telegram.com/Vladivostokincidents.

Днем в среду, 10 августа, автолюбители из Владивостока попали в крайне неприятную ситуацию. На Русском мосту образовалась огромная пробка.

Судя по онлайн-картам, пробка начинается с улицы Бархатная со съезда улицы Катерная и тянется по всему полуострову Назимова до середины моста. Вся правая полоса окрашена бордовым и красным цветом. Водители стоят в пробке больше 20 минут.

На мосту стоят дорожные знаки, предупреждающие о ремонтных работах. На кадрах видно, что специалисты на автовышках работают с вантами моста.

Дорожники на автовышке работают с вантами. Фото: telegram.com/Vladivostokincidents.

Возможно жители Владивостока решили отправиться на остров Русский, чтобы отдохнуть, пока на небе светит солнце, но не учли, что на мосту ведется ремонт. Подобное произошло в субботу, 6 августа, когда приморцы собрались на пляж, но их ждал неприятный сюрприз в виде огромной пробки.

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