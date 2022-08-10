Думал, что они не сработают: пассажир авиарейса «Сочи-Владивосток» решил подымить в туалете и влетел на штраф

Нарушителей задержали в аэропорту приморской столицы. Фото: Татьяна КЛАНОВЕЦ

Всем известно, что в самолетах строго запрещено курить, но иногда вредная привычка оказывается сильнее. Так на борту самолета, который следовал по маршруту «Сочи – Владивосток» один из пассажиров нарушил правило. Об этом рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД по Приморью.

О нарушении сообщили сотрудникам дежурной части Линейного отдела полиции, которые встретили нарушители в аэропорту дальневосточной столицы. Житель Дальнегорска признался, что очень сильно хотел покурить, а потому пошел в туалет самолета. Он знал о датчиках задымленности, но надеялся, что они не сработают.

Это не первый подобный случай, на прошлой неделе произошли сразу два таких нарушения. 5 августа сотрудники полиции встретили в аэропорту Владивостока 21-летнего пассажира. Как рассказал приморец, он прекрасно знал, что на борту самолета нельзя курить, но проигнорировал запрет.

А 3 августа полицейские отвели в дежурную часть 38-летнего жителя Челябинска. Нарушитель летел во Владивосток из Москвы и, по его словам, не мог дотерпеть до посадки самолета. Поэтому он решил покурить в туалете, не зная, что там есть датчики задымленности.

На пассажиров составили административные протоколы по части 1 статья 6.24 КоАП РФ (нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях). Мужчинам грозит штраф до 1500 рублей.

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