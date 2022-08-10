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Владивосток10 августа 2022 3:31

Об опасностях фонтана, от которых можно и умереть, напомнили владивостокцам

В водах фонтанов во Владивостоке могут содержаться фекалии крыс и птиц
Ростислав САХАЛИНОВ
Сухой фонтан в центре города таит опасности.

Сухой фонтан в центре города таит опасности.

Фото: Руслан НОВИКОВ

Специалисты ВПЭС обратили внимание владивостокцев на недопустимость злоупотребления городскими фонтанами во Владивостоке. Вода в них высокохлорированная, человек может заразиться вирусами, гепатитом и даже кишечной инфекцией.

Как сообщили в пресс-службе ВПЭС, вода в фонтане проходит замкнутый цикл. Это значит, что в жидкость попадают экскременты птиц, крыс, микробы, а жара только способствует размножению патогенов. С сухим фонтаном получше, но и в нем лучше не купаться: в воде могут содержаться гепатит А, возбудители пищевых инфекций.

Напомним, ранее на Дирекцию общественных пространств, которая установила сухой фонтан, обрушилась критика местных: струей 10-летняя девочка повредила себе промежность. Врачи диагностировали разрыв, проводили операцию. Женщина намерена судиться с администрацией. Скоро у фонтана появятся таблички о запрете купания. По неподтвержденным слухам, его могут и оградить.

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