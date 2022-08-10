В предстоящие выходные в Приморье ворвется циклон

Циклон надвигается из Китая. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Приморские синоптики рассказали, какая погода ожидается в крае на выходных. По информации метеорологов портала «Примгидромет», жителям стоит готовиться к осадкам.

В ночь на субботу, 13 августа, дожди не ожидаются. Столбики термометров покажут +11…18°С, а на южном побережье воздух прогреется до +19…+22°С. Днем циклон с Китая окажется рядом с Приморьем и вызовет осадки различной интенсивности, в некоторых районах они будут сопровождаться грозами. Температура воздуха поднимется до +23…+31°С.

В воскресенье, 14 августа, погода ухудшится. Китайский циклон полностью окажется на территории Приморья, дожди накроют большую часть края, также увеличится их интенсивность. В некоторых районах возможны ливни и грозы. Из-за облачности и осадков днем похолодает на 1-4 градуса.

В дальневосточной столице 13 августа осадки не ожидаются, синоптики предсказывают переменную облачность. Ночью температура воздуха достигнет +18…+21°С, а днем поднимется до +24…+28°С.

14 августа во Владивостоке пройдут небольшие осадки, усилится юго-восточный ветер. Ночью столбики термометров покажут +19…+21°С, а днем +23…+25.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Солнечные дни в Приморье закончатся 11 августа

По прогнозу синоптиков, в середине недели в край ворвутся дожди (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.