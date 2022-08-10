Грушевая аллея и рай для детей: что происходит на Второй Речке

Пространства Советского района приводят в порядок. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Вторая Речка – особое место, здесь светит солнце тогда, когда на Тихой туман и холод. То есть можно сказать, что тут хорошо априори, но скоро станет еще лучше. Сейчас в Советском районе ведутся активные работы по благоустройству сразу нескольких территорий, основной упор сделан на парке «Солнышко». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ряд дворов на улице Русская попал под федеральную программу «1000 дворов Дальнего Востока», благодаря которой территории приведут в порядок. Главным местом отдыха для местных станет парк «Солнышко» возле Бородинской, 15б. Сейчас здесь убрали все старые конструкции, начался основной фронт работ – специалисты готовят основания для пешеходных дорожек, устанавливают бордюры, распределяют элементы будущей детской площадки.

В парке уже убрали старые элементы, сейчас здесь готовят тропинки и пространство под детскую площадку. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

Уже в сентябре в этом месте появятся прогулочные аллеи, зоны отдыха со скамейками под деревьями, роллердром, футбольные поля, волейбольная и баскетбольные площадки, зона для настольных игр и другое. Кажется, это будет настоящий оазис для отдыха.

Схема обновленного парка «Солнышко». Фото: Администрация Владивостока

Преображение ждет и Енисейскую. Возле дома №20 двор станет комфортным и удобным – ремонтники заасфальтируют дорогу, установят игровую площадку и организуют зону отдыха.

Дворовые дороги района тоже приведут в порядок. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

Возле школы №7 отремонтируют стадион; пока что специалисты администрации Владивостока ведут переговоры с инвестором, заинтересованном в том, чтобы у детей было отличное пространство и для учебы, и для отдыха. А мусорная площадка напротив детского учреждения скорее всего «переедет» в другое место.

Но на этом еще не все. На Енисейской хотят благоустроить грушевую аллею. Звучит прекрасно, не правда ли? В планах – проверить законность торговых площадок, привести в порядок деревья и близлежащие зеленые зоны.

Грушевая аллея на Енисейской. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

Мэр Владивостока Константин Шестаков посетил Советский район, чтобы проверить, как идут работы. После осмотра территорий глава города дал дополнительные поручения:

– В ближайшее время здесь будет решен с провисающими проводами. Уже определены сетедержатели, им направлены предписания об устранении нарушений.

Мэр города проинспектировал ход работ. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

А уже в следующем году возле Кирова, 21/1, специалисты отремонтируют несколько лестниц.

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