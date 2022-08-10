Во Владивостоке дорогу на Адмирала Юмашева привели в порядок

Работы по благоустройству начались в апреле 2022 года. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

С каждым днем дворы и улицы приморской столицы преображаются. Какие-то территории превращаются в настоящие цветочные сады, на других появляются детские площадки на радость юным владивостокцам. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» пообщался со старшим по дому Андреем Рыковым, который живет на Адмирала Юмашева, 22а, чтобы узнать, какие работы в рамках программы «1000 дворов» здесь прошли.

Как рассказал наш собеседник, раньше придомовая территория была в плачевном состоянии, а конкретно жильцов не устраивало наличие щебенки и грязи вместо асфальта. Андрей как старший по дому начал оформлять заявку и собирать подписи своих соседей (согласны должны быть 90 %), чтобы затем отправить заявление о включении в программу «1000 дворов». Мужчина столкнулся с небольшой проблемой: по какой-то причине не все хотели оставлять свой «автограф», но все же он смог добиться своего.

Андрей собирал подписи, но не все жильцы хотели их ставить. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

По словам Андрея, работы в рамках программы начались в апреле 2022 года, асфальт укладывали в районе четырех домов. И вот вместо ям жители получили ровное дорожное покрытие. Однако не все остались довольны.

– Пока проводились работы, некоторые ходили недовольные, ругались, что все ломают. А ведь до асфальта здесь всегда были только пыль и грязь, а об камни можно было и ноги сломать, – негодует старший по дому.

Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» посетил двор и своими глазами посмотрел, как его благоустроили. Асфальт ровный, никаких ям или торчащих камней, поэтому маленькие непоседы могут спокойно резвиться. Страшно представить, как раньше автолюбители парковали свои машины, но сейчас они аккуратно стоят в специальных зонах.

Благодаря асфальту у дома появилась зона парковки. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

Удобная дорога появилась, но, по словам Александра, теперь жильцам и юным владивостокцам не хватает детской площадки во дворе. Из-за ее отсутствия некоторым приходится ходить на стадион или в парк, но людям хочется, чтобы зона для отдыха была ближе к дому. Именно поэтому в планах – опять принять участие в программе и обустроить во дворе дома уже детский городок.

Больше всего жильцам не хватает детской площадки. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

Программа «1000 дворов» появилась во Владивостоке в 2020 году. Любой желающий может отправить заявку в управление содержания жилищного фонда городской администрации на ремонт двора. На выбор предоставляются три работы: асфальтирование, установка детской площадки и монтаж спортивной.

За два года существования программы специалисты отремонтировали 547 придомовых территорий, и работы до сих пор ведутся. В 2022 году в порядок должны привести около 163 дворов. На сегодняшний день во Владивостоке обновляют дворы по 68 адресам.

В программу «1000 дворов» попал также дом на Сабанеева, 13, в районе которого на дороге появится новый асфальт. Такие же работы пройдут и на проспекте 100-летия Владивостока в доме №53.

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