Точно не собьют? «Подарок» на оживленной трассе обсуждают владивостокцы

Многие обрадовались новому переходу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Автолюбителей попросили быть предельно аккуратными на одной из самых главных дорог Владивостока. На кольце Фуникулера установили новый пешеходный переход, который вызвал и одобрение, и опасения местных жителей. В пресс-службе краевого правительства «Комсомольской правде – Владивосток» прокомментировали, что мера обусловлена ремонтными работами в подземном переходе. Там появится общественное пространство со статуей Арсеньева – в сентябре «зебру» уберут.

«Зебра» позволяет не заходить в подземный переход. Фото: Руслан НОВИКОВ

Переход проходит поперек улицы Суханова и Всеволода Сибирцева. Объединяет их деревянный настил на газоне. До центра «Россия - моя история» придется все равно идти по виадуку.

Переход на кольце довольно опасен из-за непривыкших автомобилистов. Фото: Юлия ДУГИНА

Многим владивостокцам понравилось нововведение – это позволяет сократить время перехода улицы, ведь раньше это приходилось по виадуку и подземному тоннелю. Автомобилисты скорее расстроены. Переход появился на кольце загруженной трассы, водителям придется ограничивать скорость на повороте в сторону Суханова, да и выглядит участок опасно.

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