Во Владивостоке благоустраивают тротуар на Черемуховой и восстанавливают дорогу на Фадеева

Новый асфальт появится на Фадеева. Фото: vlc.ru

В столице Приморского края продолжается ремонт и благоустройство. Речь идет, как о комплексных работах, так и о локальных. Сейчас бригады муниципального предприятия трудятся на Фадеева, здесь предстоит завершить восстановление поврежденных участков, а также на Черемуховой, здесь обустраивают удобную пешеходную зону. Работы кипят и в других районах, при необходимости подключают подрядчиков.

Городская дорожная служба на этой неделе начала ремонт тротуар в районе дома № 18а на Черемуховой. Комфортная пешеходная зона протянется к школе № 74. Специалисты предприятия «Содержание городских территорий» уже сделали планировку, впереди непосредственная укладка асфальта и благоустройство.

Удобный тротуар благоустроят по направлению к школе. Фото: vlc.ru

Муниципальная дорожная служба и привлеченные рабочие ремонтируют покрытие во всех районах города. По сообщению управления дорог администрации города, улица Фадеева вошла в перечень адресов, где сейчас проводится дорожный ремонт. Здесь устраняют ямы и неровности. Минувшей ночью специалисты начали снимать старое поврежденное покрытие. После этого подрядчики уложат новый асфальт.

Также рабочие сейчас трудятся на Невельского, 13. А недавно локальный ремонт завершился на Алеутской, Котельникова, Жигура, Баляева, Русской, Ковальчука, Толстого, Некрасовской, Маковского, в районе Поселкового переулка, на Семеновской и по другим адресам. Если говорить о комплексных работах, то в список в этом году попали 29 участков. Их отремонтируют за счет субсидии и городского бюджета.

– Еще три улицы – Калинина, Давыдова и Нейбута – комплексно ремонтируют в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», – поделились в пресс-службе мэрии.

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