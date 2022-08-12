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Владивосток12 августа 2022 0:58

В Приморье за месяц нужно освоить 300 миллионов «дорожных» денег от Трутнева

Гостевой маршрут Владивостока отремонтируют к ВЭФ
Ростислав САХАЛИНОВ
ВЭФ пройдет в сентябре.

ВЭФ пройдет в сентябре.

Фото: КП – Владивосток

300 миллионов рублей, ранее выделенные из федерального бюджета на дороги Приморья, отошли на ремонт гостевого маршрута Артем-Владивосток. Реконструкция приурочена к VII Восточному экономическому форуму, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Как ранее писала «Комсомольская правда – Владивосток», краевые законодатели приняли поправки в соответствии с корректировкой бюджета. Деньги поступили и учтены депутатами. К реставрации запланированы части трассы на подъезде к Владивостоку от автодорог Хабаровск – Владивосток, поселок Новый – полуостров Де-Фриз – Седанка, Новый – Де-Фриз – Седанка – бухта Патрокл, подъезд к аэропорту Владивостока, а также дороги на низководном мосту полуостров Де-Фриз – Седанка и на мосту через бухту Золотой Рог.

Речь идет о «единой субсидии», которую губернатор Олег Кожемяко попросил у полпреда ДФО Юрия Трутнева. Напомним, еще 150 отдано ремонту дорогам на Русском острове: от Ворошиловской батареи до поселка Экипажного (более 1,5 километра). Хотя ранее в мэрии заасфальтировать этот участок грунтовки до конца зимы 2022 года. А местные просят об этом с 2013 года.

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