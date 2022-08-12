Нетрезвый сотрудник года украл у начальника машину и попался из-за ДТП

«А Марк-то хороший был». Фото: пресс-служба УМВД Приморья

В Приморье незадачливый сотрудник решил поживиться чужим добром. По горячим следам полицейские поймали приморца, который угнал внедорожник у работодателя. Так как мужчина был пьян, то быстро угодил в ДТП. Машина найдена, подробности сообщили в пресс-службе УМВД Приморского края.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», все произошло в Дальнереченском районе. Заявитель сообщил об угоне: он сразу знал виновника в лицо. По версии начальника, сотрудник взял ключи из кабинета. Полицейские быстро нашли машину из-за ДТП. На Олега Кошевого нетрезвый злоумышленник (тест подтвердил алкоголь в крови) не справился с управлением и вылетел в кювет. Более того, водительских прав у мужчины никогда не было.

– Дознавателем МО МВД России «Дальнереченский» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», – сообщили в пресс-службе краевого УМВД.

Суд назначил по административному протоколу 10 суток ареста. А вот за уголовное преступление расследование мужчина может попасть и в СИЗО на все время расследования.

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