В родильном доме №3 во Владивостоке родились малыши «богатыри»

Скоро мам и детей отпустят детей. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Во Владивостоке родильный дом №3 пополнился крепышами. Как рассказали в пресс-службе медицинского учреждения, в начале неделе родились настоящие маленькие «богатыри», вес которых чуть больше 5000 граммов.

В понедельник, 8 августа 23-летняя жительница Приморья родила своего первого ребенка. Она приехала во Владивосток из поселка Терней. Мальчик появился на свет в 18:32, его вес составил 5060 граммов, а рост 59 сантиметров. К счастью, все прошло хорошо, женщина родоразрешилась естественным путем.

Второй пациенте, 32-летней жительнице Владивостока, 9 августа делали кесарево сечение. Мальчик родился с весом в 5020 граммов и ростом в 60 сантиметров. Кстати, он не единственный ребенок в семье, дома его ждет 11-летний брат и 5-летняя сестра. Родозрешить женщину естественным путем не могли из-за тазового предлежания.

Мамы и малыши чувствуют себя хорошо и скоро они отправятся домой к своим семьям.

– Мы ещё раз от всей души поздравляем наших мамочек с рождением детей и благодарим вас за доверие и выбор. Владивостокский клинический родильный дом №3 является учреждением «третьего» уровня, имеет передовое медицинское оборудование, здесь врачи готовы оказать всю необходимую медицинскую помощь от начала ведения беременности до успешного родоразрешения, – рассказала главный врач «Владивостокского клинического родильного дома № 3» Светлана Сагайдачная.

Специалист также добавила, что в медицинском учреждении есть женская консультация, акушерский и гинекологический стационары.

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