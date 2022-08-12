В честь погибшего участника СВО в Артеме установят мемориальную доску

Приморца посмертно наградили орденом мужества. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В память о заслугах участника специальной военной операции на Украине – рядового Мусоева Алишера Зокиржоновича на фасаде средней школы №11 в Артеме установят мемориальную доску. Об этом рассказали в пресс-службе Артемовского городского округа.

Как поделились в мэрии, Алишер Мусоев родился в Артеме и с 2008 по 2018 учился в школе, где хотят установить мемориальную доску. В 2020 году его призвали на военную службу по призыву. С помощью своих высоких показателей в огневой подготовке и стремления к знаниям он добился должности снайпера взвода оперативного назначения. В феврале 2021 подписал контракт.

Участвуя в спецоперации на Украине, Алишер показывал себя как смелого и мужественного военнослужащего и всегда был готово помочь своим товарищам в трудную минуту.

– Особенно эти качества проявились в первом бою, когда личный состав батальона попал в засаду, устроенную украинскими неонацистами, – рассказали в мэрии Артема.

Алишер погиб 30 апреля при выполнении задач специальной военной операции – получил огнестрельное ранение. Указом президента РФ Владимира Путина рядовой Алишер Мусоев посмертно награжден орденом мужества.

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