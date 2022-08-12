Котельные Приморья готовятся к новому отопительному сезону

Отопительный сезон в некоторых районах края стартует в сентябре. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье полным ходом идет подготовка к новому отопительному сезону. На котельных края пополняют запасы мазута, угля и дизеля. В северных районах котловые могут заработать уже в конце сентября.

По сообщению министерства ЖКХ Приморья, необходимы минимальный запас для уверенного вхождения в отопительный сезон уже сформирован. В хранилища завезли 21,5 тысячи тонн мазута, более 1,3 тысячи тонн дизельного топлива и более 55 тысяч тонн угля. При этом поставки мазута и угля продолжатся весь осенне-зимний период. Также специалисты рассказали подробнее, какое сырье используется для отапливания.

– Бурый уголь и привозной каменный ООО «Приморскуголь» и ООО «Сибуголь». На протяжении четырех прошедших отопительных сезонов на основании распоряжений Правительства Российской Федерации единственным поставщиком топочного мазута являлся ПАО «НК «Роснефть». Компания обеспечивает надежное и стабильное прохождение зимнего температурного максимума, – отметили в краевом министерстве ЖКХ Приморья.

Как рассказала председатель правительства Приморья Елена Пархоменко, зимой в крае для обеспечения тепла будет работать больше 800 котельных, на разных видах топлива. Благодаря госпрограмме «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы, в крае продолжается модернизация котельных. Так, в этом году запустят новые, работающие на газе. Они расположены в Спасском районе, Уссурийске, Фокино и поселке Новом.

Первыми по традиции начинают подавать тепло жителям северных районах. Например, в Тернейском округе детские садики отапливают с сентября. В остальных муниципалитетах отопительный сезон обычно стартует в начале октября.

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