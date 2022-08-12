Пара решила пожениться в Приморье и вот что из этого вышло

Тематическая иллюстрация. Фото: Иван МАКЕЕВ

Молодожены в Приморье попали в неловкую ситуацию. Дело в том, что влюбленная пара приехала в Первореченский ЗАГС на улице Почерской. Вместо пышной церемонии жениха и невесту ожидало разочарование – их не оказалось в списках, в регистрации брака отказали, сославшись на сбой в системе ГосУслуг. «КП – Владивосток» решила разобраться в этой ситуации.

В социальной сети появилась история, что молодые люди не смогли пожениться. «Извините, мы вас не можем сегодня зарегистрировать», – сообщили им в ЗАГСе, когда парадная пара нагрянула в дворец бракосочетания.

Чета отправилась в Первомайский ЗАГС, слегка полив грязью изначальное место – не сильно, но с язвинкой. Редакция обратилась в регистр, чтобы узнать подробности с другой стороны. Оказалось, что все не так просто.

– Кто заинтересован в бракосочетании и подает заявку на Госуслугах – там приходит подтверждение. Если что-то непонятно, то нам перезванивают и выясняют. Зарегистрировать людей вне заявки мы не можем, потому что у нас все пары расписаны. Если заявка не проходит на сайте, то у нас остается свободное окно. Сегодня такого не было. Заявку на сегодня они не подавали Тем более, на 13 часов, когда у нас обед – у нас в принципе этой заявки быть не могло, – рассказала замначальника отдела бракосочетания Наталья Сущенкова.

Она предположила, что пара могла просто перепутать районы с созвучными названиями, ведь люди приехали из Новосибирска.

– Первомайский ЗАГС больше, там больше сотрудников, поэтому там есть возможность регистрировать людей в иные часы. У нас работает всего три человека. К слову, помню такой случай, когда пара из Краснодара приехала так однажды перепутала отделы. Они бегом на такси поехали куда нужно.

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