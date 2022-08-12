Природа под охраной: общественные инспекторы в Приморье помогут навести порядок в лесном фонде

Общественные инспекторы помогут предотвращать лесные пожары. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Приморье завершается формирование института общественных инспекторов, которые помогут следить за сохранностью природы. В рамках программы «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2020-2027 годы, группы решили создать, чтобы бороться с незаконными вырубкой и охотой, а также предотвращать лесные пожары. В состав вошли местные жители, которые любят путешествовать и заинтересованы в благополучии родного края.

Как рассказали специалисты министерства лесного хозяйства и охраны объектов окружающей среды Приморского края, формирование группы началось еще два года назад, но свои коррективы внесла пандемия коронавируса. При этом взаимодействие с общественниками не прекращалось. В группу вошли пасечники, охотники или те, кто просто любить проводить время на природе и путешествовать.

– Местные жители хорошо знают обстановку на местах, видят все, что происходит, и заинтересованы в том, чтобы в приморских лесах был порядок, – поделился глава краевого министерства лесного хозяйства и охраны объектов окружающей среды Константин Степанов. При этом специалист добавил, что общественность постоянно помогает официальным службам в борьбе с природными и лесными пожарами, незаконными вырубками и браконьерами.

Например, в июле неравнодушные жители края помогли пресечь несанкционированную рубку липы. Скоро в крае начнется сезон заготовки кедровых орехов. По наблюдениям специалистов, далеко не все, кто хочет заработать, соблюдают законодательство. Многие нарушают официальные сроки заготовки. В этом году остепенить нарушителей помогут общественные инспекторы. Их так же намерены привлекать к противопожарным рейдам на природных территориях. Скоро общественные наблюдатели получат удостоверения.

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