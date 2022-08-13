Пропавшую семью с двумя шестилетними детьми разыскивают в Приморье

Семья пропала 12 августа. Фото: Анна СОБОЛЬ

В Приморье разыскивают четырех пропавших человек, среди которых есть два ребенка. Денис Козлов, Марина Варначева, шестилетние Костя и Настя в последний раз находились в поселке Горнореченский. Но 12 августа по неизвестным причинам они перестали выходить на связь и их местоположение до сих пор неизвестно. Волонтеры «Примпоиска» опубликовали ориентировку.

Денис Козлов: рост 190 см, плотного телосложения, волосы светлые, стрижка короткая.

Марина Варначева: рост 164 см, худощавого телосложения, волосы рыжие.

Костя: рост 130 см, худощавого телосложения, волосы тёмные, стрижка короткая.

Настя: рост 130 см, худощавого телосложения, волосы рыжие длинные.

У пропавших также был автомобиль ГАЗель белого цвета, гос. номер Т061ОЕ 178.

По номеру можно понять, что семья неместная, это же «Комсомольской правде – Владивосток» подтвердили в пресс-службе УМВД Приморья.

– Вместе с тем информация о том, что они ночевали в пгт. Горнореченский, пока не подтверждается, вообще не факт, что они в этом районе находятся, так как заявление поступило из Санкт-Петербурга.

Редакция продолжит следить за развитием истории.

Информацию о местонахождении людей можно сообщить по телефонам: 8-902-556-88-02, 8-908-987-39-19 – волонтеры

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