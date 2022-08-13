На трассе Большой Камень – Фокино загорелся вылетевший в кювет автомобиль

С проезжей части вылетели две машины. Фото: Александр ХИТРОВ

Жесткая авария произошла на одной из трасс в Приморье. О пострадавших пока ничего неизвестно. На место ДТП выехали пожарные.

Информация об аварии появилась в социальных сетях. Как рассказывают очевидцы, случилось все на трассе Большой Камень – Фокино. Один из автомобилей серьезно пострадал: он не только вылетел с проезжей части в кювет и перевернулся, но и начал дымиться. Приморцы сообщают, что он загорелся. На кадрах ролика можно увидеть пожарную машину.

Второй автомобиль также вылетел в кювет, но ему повезло чуть больше: судя по фотографии повредилась дверь. Есть ли пострадавшие и что стало причиной аварии, пока неизвестно. «Комсомольская правда – Владивосток» выясняет подробности произошедшего.

Напомним, что в столице Приморья произошло массовое ДТП с участием грузовика. Большегруз зацепил три автомобиля, к счастью, из-за аварии никто не пострадал.

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