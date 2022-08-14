В аэропорту Владивостока объявили массовую эвакуацию

Фото: принтскрин видео, Telegram-канал Владивосток №1

Сотни пассажиров были вынуждены выйти из здания аэропорта Владивосток утром воскресенья, 14 августа. После сигнала в здание вошли пожарные, как рассказывают очевидцы в соцсетях. Объявлена пожарная тревога.

Жители и гости региона, ожидающие своих рейсов, оказались на улице. Судя по онлайн-табло аэропорта, рейсы не задержали – можно предположить, что тревога учебная. Редакция запросила комментарий в пресс-службе МЧС и в дирекции аэропорта. Подробности уточняются.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что руководство приморской воздушной гавани объяснило выданное им предупреждение от УФАС. Аэропорт Владивосток – транзитный хаб всего Дальнего Востока, построен в 1932 году в поселке Кневичи под Артемом. Это также аэродром для пожарной авиации и самолетов Тихоокеанского флота.

ОБНОВЛЕНИЕ НА 11:05. В пресс-службе МЧС Приморья корреспонденту «КП» рассказали, что сработала ложная пожарная тревога. Было ли это чьей-то шалостью или ошибкой техники – узнаем от руководства аэропорта.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.