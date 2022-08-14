Иллюстрация из архива. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В социальных сетях тиражируют то ли забавное, то ли грустное видео. Молодой парень во Владивостоке по неизвестной причине решил засунуть голову в прутья металлического ограждения – и застрял. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», парню в камуфляжной форме попытался помочь знакомый. Местные пишут: легкомысленную голову, вроде как, вытащили. Возможно, в этом помогли медики или сотрудники городских служб. Но дальнейшая судьба жителей неизвестна. Остались ли у парня какие-то травмы – тоже.

Редакция постарается уточнить обстоятельства истории у ведомств. Жители в то же время, немного посочувствовав парню, принялись юморить:

– Это точно вакцинированный;

– Хорошо, что не зима, а то и языком бы прилип.

Кстати, пару дней назад похожая казусная история случилась в Италии. Только там главным героем оказался вор, который застрял в своем же подкопе к банку. Там он провел 8 часов.

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