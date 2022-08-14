Продолжаются поиски семьи петербуржцев, пропавших в путешествии по Приморью

Автомобиль ГАЗель и фото пропавших. Фото: ПРОО «Примпоиск», КП-Владивосток

В Приморье продолжаются поиски семьи из четырех человек, которые путешествовали по краю и пропали. Как уже писала «Комсомольская правда – Владивосток», речь о Денисе Козлове и Марине Варначевой (42 и 43 года соответственно). Вместе с детьми Костей и Настей они пропали в районе поселка Горнореченский.

Все приметы пропавших – в предыдущем материале «КП» по ссылке. Напомним, глава семейства ростом около 190 см, короткостриженный, плотного телосложения. Марина худощавая, 164 см, рыжие волосы. Передвигались они с двумя шестилетними детьми на ГАЗели белого цвета с номером Т061ОЕ 178.

Волонтеры просят жителей, которые располагают информацией о пропавших, позвонить по телефонам 8(902) 556-88-02, 8(908) 987-39-19 или написать на почту primpoisk25@gmail.com. Обратиться можно и в местное УМВД. Более того, поисковики напомнили, что не стоит вводить людей в заблуждение, а данные сразу передавать органам или организации «Примпоиск». Официально найденными считаются те, кто вышел на связь и заявил о своем местоположении. Факт также должна подтвердить полиция.

В организации корреспонденту редакции рассказали, что подтверждений об обнаружении семьи нет и не было. С поисковиками на связь супруги не вышли, мобильные номера по-прежнему недоступны. Сотрудники полиции петербуржцев тоже не нашли.

В то же время выяснилось, что, предположительно, 10 августа путешественники ехали в бухту Дубовая через село Зеркальное – сеть там попросту не ловит. Более того, по неподтвержденной информации, семья ночевала в районе Верхнего кладбища в Кавалерово. В местных группах написали, что супруги ненадолго вышли на связь, однако других деталей не привели. Поисковики продолжают работу и доведут дело до конца.

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