Двое мужчин открыли стрельбу в Уссурийске

Фото: Telegram-канал Mark2_che

Импровизированный тир, оборудованный двумя мужчинами, потревожил жителей Уссурийска накануне, 14 августа. Двое стреляли по банкам и бутылкам из пневматического ружья – вроде бы, ничего кошмарного, однако жители перепугались из-за выстрелов. Да и мусор после себя мужчины не убрали: все разбитое осталось на улице, сообщили в социальных сетях.

Ответственность по статье 20.13 КоАП РФ вполне резонно может стать реальностью для мужчин. В неотведенных для этого местах стрельба запрещена, тем более с нарушением правил. Штраф за такое может дойти и до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия, возможен запрет на хранение ружья сроком до 3 лет.

Очевидцы напомнили об этом и мужчинам. Те все же согласились уйти, но только после трех «контрольных». Стрелков местные окрестили «Бибой и Бобой».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.