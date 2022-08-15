Владивосток готов дать отпор стихии

Порывы ветра в городе могут достигнуть 20 метров в секунду. Фото: Администрация Владивостока

Из-за дождей, обрушившихся на Приморье, службы жизнеобеспечения Владивостока находятся в режиме повышенной готовности. В краевой столице сформировали оперативные бригады, которые будут устранять последствия стихийного удара, также ведется мониторинг низменных участков, где могут начаться подтопления. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Чтобы предотвратить подтопления, на сетях ливневой канализации открыли решетки, чтобы вода уходила быстрее. В администрации Владивостока просят жителей и гостей города соблюдать меры безопасности: не стоит парковать машины возле деревьев, рекламных щитов и других малоустойчивых объектов, не превышать скорость во время езды и обращать внимание на участки с поднятыми ливневками.

По прогнозу синоптиков портала «Примпогода», ветер во Владивостоке умеренный до сильного и достигает 9-14 метров в секунду, однако порывы могут усилиться до 20 метров в секунду.

Если вы заметили какое-либо нарушение в работе городского хозяйства, необходимо позвонить в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) по телефону: 2222-333.

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