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Владивосток15 августа 2022 6:36

Помогли угрозы: приморцы спасли мальчика, который забрался на подоконник многоэтажки

Во Владивостоке ребенок высунулся всем телом из окна многоэтажного дома
Максим ГРУЗОВ
Очевидцы призывают родителей провести беседу со своим сыном.

Очевидцы призывают родителей провести беседу со своим сыном.

Фото: принтскрин видео.

Жители Владивостока стали свидетелем ужасающей картины, маленький ребенок стоял на подоконнике у открытого окна многоэтажного дома. Неизвестно, где были родители в этот момент, к счастью, неравнодушные соседи пришли на помощь.

Кадры, на которых мальчик без присмотра взрослых едва ли не всем тело высовывается из окна мигом облетели местные социальные сети. Очевидцы сообщают, что заметили несовершеннолетнего в доме по адресу Русская, 51. Автор видеоролика кричала ребенку, чтобы он сейчас же забрался в дом. Предотвратить трагедию смогла соседка, которая пригрозила вызвать полицию, это подействовало, и мальчишка тут же слез с окна и убежал в комнату.

Свидетельница этого пугающего инцидента через социальные сети призвала родителей провести с их ребенком воспитательную беседу. Ведь, кто его знает, чем все могло обернуться. Если бы поблизости не оказалось неравнодушных людей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (WhatsApp)

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