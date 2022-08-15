Помогли угрозы: приморцы спасли мальчика, который забрался на подоконник многоэтажки

Очевидцы призывают родителей провести беседу со своим сыном. Фото: принтскрин видео.

Жители Владивостока стали свидетелем ужасающей картины, маленький ребенок стоял на подоконнике у открытого окна многоэтажного дома. Неизвестно, где были родители в этот момент, к счастью, неравнодушные соседи пришли на помощь.

Кадры, на которых мальчик без присмотра взрослых едва ли не всем тело высовывается из окна мигом облетели местные социальные сети. Очевидцы сообщают, что заметили несовершеннолетнего в доме по адресу Русская, 51. Автор видеоролика кричала ребенку, чтобы он сейчас же забрался в дом. Предотвратить трагедию смогла соседка, которая пригрозила вызвать полицию, это подействовало, и мальчишка тут же слез с окна и убежал в комнату.

Свидетельница этого пугающего инцидента через социальные сети призвала родителей провести с их ребенком воспитательную беседу. Ведь, кто его знает, чем все могло обернуться. Если бы поблизости не оказалось неравнодушных людей.

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