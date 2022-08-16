Подземные переходы в центре Владивостока ждет обновление

Работы ведутся на пересечении улицы Светланской с Океанским проспектом. Фото: Администрация Владивостока

В центре Владивостока отремонтируют сразу два подземных перехода. Как поделились в пресс-службе администрации приморской столицы, подрядчик уже приступил к работе на пересечении улицы Светланской с Океанским проспектом.

В городском управлении дорог рассказали, что подрядчиком стал индивидуальный предприниматель Чикалова Е.В. Сейчас на объекте ведутся демонтажные и подготовительные работы на пересечении Светланской и Океанского перехода. Следующий ремонт ожидается в переходе на пересечении Светланской и Алеутской.

Строителям необходимо покрасить потолки, оштукатурить поверхность, смонтировать водоприемные лотки и решетки, а также сделать покрытие из тротуарной плитки.

По контракту ремонтные работы должны завершить до конца октября, но подрядчик постарается приложить все усилия, чтобы закончить раньше.

В мэрии добавили, что в 2022 году в приморской столице отремонтировали несколько надземных переходов. В районе школы на Некрасовской, 74, на остановке «Фабрика Заря» и «Моргородок» специалисты восстановили ступени и смонтировали новое поликарбонатное покрытие на поврежденных участках. Бетонные ступени вместе с ограждением обновили и в районе «Академической» и «Седанка».

Подрядчиком, который занялся реконструкцией надземных переходов в районе остановок «Академическая» и «Седанка», стала компания «Союз». Также открыт аукцион для поиска организаций, которые смогут отремонтировать переходы по следующим адресам: Басаргина, Калинина, Вилкова, проспект 100-летия Владивостока, Маковского.

Напомним, что в июле правительство Приморья организовало работы по ремонту перехода в районе кольца Фуникулера.

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