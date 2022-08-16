Во Владивостоке студент обманул продавца Wildberries и убежал с вещами на 60 тысяч рублей

Парень распродал часть украденных вещей. Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке более 50 пунктов выдачи заказов Wildberries, покупатели попадаются разные, но 18-летнего студента, который отличился своей «смекалкой» запомнят надолго. В одном из отделений популярного интернет-магазина, который кстати совсем недавно сменил название на «Ягодки», молодой человек после примерки сделал вид, что оплатил заказ на 60 тысяч рублей, затем схватил пакеты с вещами и попытался убежать. Бдительная сотрудница распознала обман и попыталась удержать мошенника, но ему удалось сбежать.

Похищение попало на видеокамеры, записи тут же изучили полицейские, которым не составило труда отыскать парня и узнать, в каком высшем учебном заведении города он учится.

– Подозреваемый признался, что часть похищенного имущества успел продать, а вырученными денежными средствами распорядиться по своему усмотрению. Остальные вещи сотрудники полиции вернули потерпевшей стороне, – сообщили в пресс-службе МВД по Приморскому краю.

На молодого человека завели уголовное дело по первой части стати 161 УК РФ «Грабеж». Стоит отметить, что за содеянное парню может грозить срок на четыре года. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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