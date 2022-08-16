На популярной набережной во Владивостоке появится новая площадка для экстремалов

В будущем здесь можно будет устраивать спортивные чемпионаты. Фото: Администрация Владивостока

На верхней площадке набережной Спортивной гавани во Владивостоке началось строительство нового скейт-парка. Уже в 2022 году в районе «Семи сопок» спортивные жители и гости приморской столицы смогут заниматься экстремальными видами спорта, а также кататься на велосипедах ВМХ, самокатах, скейтах и роликах. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Площадь будущего скейт-парка составит 480 квадратных метров, а размеры – 40 на 12 метров. Все конструкции, а именно модули из бруса хвойных пород и ламинированной фанеры, уже прибыли.

В управлении физической культуры и спорта администрации Владивостока поделились, что «Семь сопок» станет одной из самых больших скейт-площадок в приморской столице. В будущем здесь можно будет проводить межрегиональные состязания и чемпионаты, соревнования на велосипедах ВМХ, ежедневные тренировки спортивных школ и много другое. Кстати, с недавнего времени скейтбординг и BMX-фристайл стали олимпийскими видами спорта.

Как отметил заместитель главы администрации Владивостока Максим Акульшин, скейт-парк не только привлечет молодых жителей приморской столицы к здоровому образу жизни и спорту, но и поможет развить бизнес и туристическую инфраструктуру.

– В наш город смогут приезжать спортсмены из других регионов, больше появится своих профессионалов. Дополнительный импульс получат школы экстремальных видов спорта и магазины по продаже снаряжения. Но самое главное – такие площадки привлекают огромное количество детей, подростков и молодежи, они очень востребованы.

Площадка «Семь сопок» в 2022 году стала четвертой территорией, где владивостокцы могут заниматься экстремальным видом спорта. Первые три работают в поселке Трудовое на улице Порт-Артурская, 48, в районе школы №70, на Аллилуева, 5, и Олега Кошевого, 26. Также действуют скейт-площадки на Океанском проспекте, 43, и на Батарейной, 3.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.