Уроки полового воспитания появятся в школах Приморья

Со школьниками и их родителями будут разговаривать врачи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новые уроки появятся в школах Приморья с начала учебного года. Специалисты расскажут юным жителям края про репродуктивное здоровье и здоровый образ жизни. Развитие проекта «Репродуктивное здоровье» обсудили во время круглого стола. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приморья.

Специалисты краевого министерства здравоохранения поделились, что врачи особое внимание уделят репродуктивному здоровью людей от 15 до 17 и от 18 до 35 лет, повышению медицинской грамотности и доабортному консультированию.

Руководитель отдела оказания медицинской помощи женщинами и детям минздрава Приморья Елена Ибрагимова отметила, что в планах организовать встречи школьников и их родителей с докторами.

– Наша задача – обеспечить эффективный диалог с врачами по вопросам, касающимся репродуктивного здоровья ребенка. Зачастую, эти вопросы вызывают смущение, поэтому важно, чтобы диалог был выстроен максимально доверительно, без назидательного тона.

Специалисты будут рассказывать школьникам про здоровый образ жизни, вредные привычки и питание.

Руководитель направления социально-демографических проектов Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Александр Тюрчев рассказал, что в проект входят представители органов власти, бизнеса, некоммерческих и общественных организаций, а также СМИ. По его словам, межведомственное взаимодействие поможет вывести проект на федеральный уровень.

Основная реализация проекта в крае запланирована на 2023 год, а итоги подведут уже в 2024 году.

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