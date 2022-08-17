Первый раз в обновленные школы: образовательные учреждения столицы Приморья приводят в порядок ко Дню знаний

Школы ремонтируют перед началом учебного года. Фото: Администрация Владивостока

Середина августа пройдена, до начала учебного года осталось всего ничего. Пока родители покупают своим детям учебники, тетради и карандаши, администрация Владивостока вместе с родителями следят, как к школьной поре готовятся учебные заведения. Проверяющие осматривают состояние кабинетов и коридоров, сверяют, насколько все работы соответствуют заявленным планам. Самое главное – это, конечно, комфортные и чистые помещения, целые крыши, красивые фасады. Во многих зданиях ремонт уже завершен, но в некоторых процесс длится до сих пор, и мэрия обещает – ко Дню знаний многие объекты будут готовы.

Сейчас активно обустраиваются помещения 65-й школы на Космонавтов, 15. В этом году она выиграла грант от мэрии, деньги пошли на организацию пространств. Для ребят сделают несколько интересных территорий. В зоне отдыха поставят мягкие банкетки, столики для настольных групповых игр, стеллаж с книгами для буккроссинга. На первом этаже появится развивающая зона с модульной мебелью, интерактивной образовательной стеной и большой электронной книгой. Это живые интерактивные игры, но все они способствуют как общеинтеллектуальному развитию, так и развитию предметных знаний и умений. Кроме того, стена является еще и магнитно-маркерной доской, на которой можно будет рисовать. Электронная книга станет сосредоточением обучающих текстов с гиперссылки на аудио– и видеофайлы.

Как поделилась директор МБОУ СОШ №65 Оксана Нанобашвили, проект создается для того, чтобы дети уже в начальной школе понимали, какие научные направления их интересуют, смогут совершенствовать свои знания и умения, и как следствие – быстрее определятся с профилем своего дальнейшего обучения.

Во многих зданиях работы уже закончены. Фото: Администрация Владивостока

Восстанавливают и школу №76 на Писаревской, 6. Учреждение, кстати говоря, делает упор на изучении восточных языков. Как рассказала директор заведения Светлана Матюхина, ремонт зданию, построенному в 1937 году, требовался уже давно. Рука мастеров не касалась фасадов и кровли, которая регулярно протекает, многие годы. Сейчас здесь идут масштабные работы, на них выделили 11 миллионов рублей.

Всего в этом году крыши и наружные стены отремонтируют в 22 образовательных учреждениях. В семи также заменят ограждения, еще в семи – обновят пожарную сигнализацию и отреставрируют лестницы. А 67-я школа скоро получит новый современный стадион.

– Большинство работ завершатся к 1 сентября, однако некоторые, самые масштабные, будут продолжаться еще некоторое время. Безусловно, это не повлияет на образовательный процесс. В целом хочется отметить, что приемка школ прошла хорошо. Учреждения образования готовы принять детей и начать обучение. Не обошлось без замечаний, однако все недочеты будут устранены. Все процессы мы контролируем, – пояснил начальник городского управления образования Максим Кильчевский.

Кабинеты готовы к приходу учеников. Фото: Администрация Владивостока

Отметим, сейчас во Владивостоке ремонтируют 39 школ и детских садов, на работы выделено 290 миллионов рублей. В этом году мэрия подала заявку для участия в федеральном конкурсе – благодаря дополнительному финансированию в последующие годы можно получить деньги на капитальный ремонт 25 школ.

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