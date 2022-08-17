Приморцы задали более 15 тысяч вопросов через Госуслуги

Иллюстрация из архива. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За первое полугодие жители Приморского края оставили 15 189 тысяч запросов через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» (ПОС). Это система, позволяющая сообщить об актуальных проблемах и получить оперативный ответ от ответственных ведомств.

Наибольшее количество обращений пришлось на темы коронавируса – 5 997, дорог – 1 860, ЖКХ – 1 505, а также на здравоохранение – 1 124 и благоустройство – 1 000. Такое взаимное общение населения и власти уже помогло решить ряд системных вопросов по теме коронавируса - у граждан появилась возможность записываться на вакцинацию от COVID-19 дистанционно, а также оперативно решать вопросы по получению сертификатов переболевших и вакцинированных. Как отметили в региональном министерстве цифрового развития, это серьезно сократило очереди в поликлиниках.

Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что обратная связь помогает узнать о реакции населения на принятие решение, отслеживать не только системные, но и индивидуальные вопросы.

Пилотный проект по внедрению обратной связи был начат в 2019 году. По мнению специалистов Минцифры РФ, платформа упрощает поиск ответственных и ускоряет взаимодействие между государством и жителями.

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