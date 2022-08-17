Две хищницы вышли к отдыхающим в Приморье

Иллюстрация из архива КП. Фото: Иван МАКЕЕВ

Местные жители в Приморье встретили двух рыжих лисиц на Токаревском маяке во Владивостоке. В отличие от более уединенных местечек на Русском острове или в районе Садгорода, популярный маяк редко притягивает плутовок. Пришли они на запах жареного шашлыка – видимо, голодные. О встрече рассказали очевидцы в социальных сетях.

Лисички на опубликованных видео подходят осторожно, потом вовсе пугаются и убегают. Напомним, на Русском острове и в районе кампуса ДВФУ рыжие хищницы все-таки смелее, там они могут открыто подойти к людям за едой.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» сообщала об очередной встрече жителей с белухами. Вероятно, это бывшие узницы «китовой тюрьмы», которые охотнее сородичей общаются с людьми и подплывают к серферам и дайверам. Подробности – в материале КП.

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