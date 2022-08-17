В Приморье пьяная женщина без водительских прав села за руль и попала под «административку»

За рулем машины сидела 39-летняя жительница Артема. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Артеме на женщину завели два административных протокола и уголовное дело за нарушения правил дорожного движения и езду в нетрезвом виде. Как рассказали в пресс-службе УМВД Приморья, нарушительница не первый раз садится за руль машины в состоянии опьянения.

По информации ведомства, сотрудники ГИБДД патрулировали дорогу в районе дома №11 на улице Кирова. Их внимание привлек автомобиль Nissan Liberty, водитель которого нарушал ПДД. Водителя попросили остановиться. За рулем в нетрезвом виде сидела 39-летняя местная жительница. От медицинского освидетельствования женщина отказалась.

Полицейские составили два протокола об административных правонарушениях: по части 1 статьи 12.1 КоАП (управление автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке) и по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ (управление машиной водителем, лишенным права управления транспортными средствами). Теперь женщине грозит штраф в размере до 800 рублей и еще один штраф до 30 тысяч рублей.

Также оказалось, что в 2021 году женщину уже привлекали к административной ответственности за езду в нетрезвом виде. Тогда ее лишили водительских прав на 1,5 года и выписали административный штраф размером в 30 тысяч рублей.

В отделе дознания на нарушительницу также завели уголовное дело по статье 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию).

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