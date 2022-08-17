Выставка военной техники в Москве. Международный военно-технический форум «Армия-2017». Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Военная техника, малая авиация и выступления творческих коллективов войдут в крупную программу VIII военно-технического форума «Армия-2022» в Приморье. Большое мероприятие стартует 19 августа на причале Приморский флотилии разнородных сил и продлится до 21 числа. В торжественной церемонии открытия примет участие командование ТОФ.

На 33-м причале гости форума смогут увидеть специальные автомобили, самоходные гаубицы, пусковую установку берегового ракетного комплекса «Бастион» и даже подводную лодку «Петропавловск-Камчатский». В списке экспонатов также новейшие образцы авиационной техники, конструкции Воздушно-космических сил России, оборудование сухопутных войск и Росгвардии. Так, на локации Тихоокеанского флота представят больше 70 образцов военной и специальной техники.

Специальное «шоу» покажут десантники. На аэродроме «Центральная Угловая» состоятся прыжки с парашютом. Изюминкой встречи станет выступление творческих коллективов и культурно-художественная программа.

– На мой взгляд, очень важно проводить подобные мероприятия в Приморье и на всем Дальнем Востоке. Они раскрывают потенциал нашей могучей армии, сближают военных и простых людей и приобщают жителей к одной большой цели – упрочнению безопасности России во всем мире. Кроме того, форум «Армия» – это не только наша мощная техника, ее демонстрации и выступления творческих людей. В первую очередь благодаря международному событию, происходит широкий обмен опытом в военной сфере с другими странами, прорабатывается сотрудничество и пути взаимодействия между передовыми разработчиками военной техники. И наконец, такое масштабное событие как «Армия» позволяет нашей молодежи сделать правильный выбор – идти на военную службу, где мальчики становятся мужчинами, офицерами и защитниками своей Родины, – поделился житель Владивостока Георгий Старовойтов.

Для зрелищных демонстраций организаторы развернут целых пять площадок: в ДВФУ на Русском острове, в парке «Патриот», в Тихоокеанском военном училище имени Макарова (ТОВВМУ), на аэродроме «Центральная Угловая» и в центре Владивостока.

Запуск мероприятия состоится 19 августа в 10 утра. Посмотреть на яркие выступления форума можно каждый день с 10 до 15 часов.

Стоит отметить, что с 2015 года форум «Армия» выступает не только в качестве площадки для показа разработок вооружения России, но и серьезным местом, где обсуждается будущее трансграничного военного взаимодействия и усиления связи в области военно-технического сотрудничества.

В прошлом году в Восточном военном округе 358 тысяч человек посетили мероприятие, которое популяризует ВС РФ, военную службу и патриотическое воспитание юных россиян. В Минобороны отмечают, что число участников только растет от года к году. Помимо Приморского края «Армия-2022» проведут на десятках тематических локациях в РФ.

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