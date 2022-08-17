Приморцы увидят AR-спектакли о стрит-арте Петербурга и Екатеринбурга

Фото: предоставлено КП-Владивосток

МТС совместно с креативным агентством HUMAN Creative Production и AR-студией Immerse Lab запустили экспериментальную серию спектаклей о локальной городской культуре России – Urban Russia. Постановки в дополненной реальности о Санкт-Петербурге и Екатеринбурге бесплатно доступны приморцам в приложении МТС Live.

Авторы проекта оцифровали и реконструировали в дополненной реальности работы самых известных концептуалистов петербургского и екатеринбургского стрит-арта, а digital-технологии позволяют задокументировать муралы, которые уже не найти на улицах города. В частности, создателям спектакля удалось увековечить портрет поэта Даниила Хармса в Санкт-Петербурге, который недавно был закрашен.

Каждый спектакль рассказывает зрителям об особенностях художественной и социальной жизни через призму стрит-арта и уличной культуры, который знакомит зрителей с культурными особенностями городов.

«Urban. Saint-P» посвящены рассказам о противостоянии консерваторов – противников уличной культуры и стрит-арта и новаторов, которые отстаивают свое право на самовыражение. Сцены с использованием технологии дополненной реальности (AR) позволяют увидеть лучшие произведения именитых художников и знаменитые объекты паблик-арта Санкт-Петербурга.

Спектакль «Urban. Ekb» погружает зрителей в историю стрит-арта Екатеринбурга, который известен своим граффити и признан городом-пионером в развитии современного искусства вне таких классических рамок, как музеи или галереи. Дополняют аудиоспектакль AR-сцены, которые дают зрителям возможность погрузиться в лучшие произведения паблик-арта, прославившиеся на весь мир.

AR-спектакли доступны в приложении МТС Live, посмотреть их можно в любом городе России. Для этого лучше выбрать открытое пространство — сквер или парк, или закрытое помещение, где много места для передвижения.

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