Земли рабочим: кораблестроителям Приморья доступно новое льготное жилье

Микрорайон «Солнечный». Фото: пресс-служба правительства Приморья

Многоквартирные дома в Большом Камне, которые возводили для работников судостроительно верфи «Звезда», ввели в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Микрорайон «Солнечный» посетили губернатор региона Олег Кожемяко и полпред в ДФО Юрий Трутнев. В крае он с 17 августа в рабочей поездке. Чиновникам показали 34 тысячи квадратных метров застройки, в домах уже готовы 756 квартир. В наличии бытовая техника первой необходимости, внутри помещений провели отделку.

Сотрудникам «Звезды» доступны льготные условия: до 10 тысяч рублей на «однушку», 14 тысяч за две комнаты и 15,5 тысячи рублей за трехкомнатную квартиру ежемесячно. 70 квартир в новых домах планируется отдать городу для учителей, врачей, работников соцзащиты. Ожидается, что такой подход будет стимулировать развитие нового микрорайона.

– Интересно, что при проектировании конфигурации и размещения жилых домов были максимально учтены особенности существующего ландшафта и сложившаяся градостроительная ситуация, а также преобладающие сезонные направления ветра. Поэтому новым жильцам будет комфортно здесь в любое время года. Еще одна важная деталь - просторная парковка для автомобилей жильцов вынесена за пределы внутреннего двора. Таким образом, взрослые смогут без опасений отпускать детей на прогулку у дома, – уточнили в пресс-службе.

Трутневу и Кожемяко еще предстоит проверить работу резидентов ТОР «Большой Камень» и ТОР «Надеждинская». Чиновники уже посетили рыболовецкий комплекс «Новый мир» (ГК «Доброфлот»).

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