Коммунисты поддерживают СВО. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Приморский краевой комитет КПРФ отозвал кандидатуру Павла Ижко на выборы в думу Владивостока. Депутат не смог четко сформулировать позицию партии насчет специальной военной операции на Украине. При этом бывшего кандидата не исключат из коммунистов, рассказал «КП – Владивосток» первый секретарь крайкома Анатолий Долгачев.

По словам главы реготделения, на встрече с избирателями у Ижко не получилось грамотно и внятно объяснить отношение КПРФ к проведению СВО на Украине. Хотя позиция вполне ясна – коммунисты поддерживают денацификацию. Анатолий Долгачев подчеркнул, что членства в партии Ижко не лишат. Через время он снова сможет попробовать себя в депутатской деятельности.

– Человек просто не смог внятно объяснить позицию партии. За что его исключать? Он ведь не выступил против спецоперации. Он просто не смог объяснить избирателю позицию КПРФ в этом вопросе. Принято решение, что пока ему рано представлять интересы партии в публичном плане – быть депутатом городской думы. Поэтому его кандидатуру решено отозвать. Поучится и через какое-то время снова пойдет на выборы, но уже будет понимать, что позицию партии надо отстаивать громко и четко, не стесняясь.

Сейчас на сайте ЦИК указано, что Павел Ижко имеет статус «выбывший после регистрации кандидат». Документ об отзыве кандидатуры Ижко уже находится в избиркоме, где его рассмотрит комиссия.

Видео, на котором экс-кандидат высказал свою точку зрения насчет спецоперации, появилось в сети на прошлой неделе. В своем спиче Ижко отметил, что спецоперации выгодна «правящему классу», а социальные проблемы решить не получится, потому что средства в основном уходят на содержание силового блока.

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