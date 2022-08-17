Выяснилось, кто среди владивостокцев в августе получил сверхзарплаты

Иллюстрация из архива КП. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Оглашены результаты исследования по зарплатным предложениям августа 2022 года во Владивостоке и Хабаровске. Среди лучших по оплате — по традиции, вакансии главных инженеров, которым готовы платить до 150 тысяч рублей. Другие самые «дорогие» вакансии августа – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Больше всего готовы платить проектным руководителям – нужны люди с высшим образованием и опытом работы в области связи от пяти лет – предлагают от 86 тысяч рублей, премии и «удаленку».

На втором месте – вакансия супервайзера торговых представителей с зарплатой от 85 тысяч рублей. Успешный кандидат должен иметь образование не ниже среднего профессионального, релевантный опыт работы от одного года и навыки применения техник продаж. Обещают компенсации и командировочных расходов.

На третьем месте – специалисты строительства с зарплатой от 76 тысяч рублей. Далее идут позиции клиентского менеджмента (от 73 тысяч) и управленцы сферы сервиса (от 70 тысяч).

Исследование провел портал поиска работы SuperJob.

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