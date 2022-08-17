К бухте Аякс во Владивостоке временно ограничат проезд 18 августа

На пляже построят парковку и раздевалки. Фото: Дирекция общественных пространств Владивостока

В четверг, 18 августа, на пляже в бухте Аякс начнется благоустройство. Пока будут идти работы, проезд к месту отдыха ограничат. Об этом рассказали в пресс-службе администрации приморской столицы.

Как рассказали в Дирекции общественных пространств Владивостока, в 2022 году на пляже появятся парковка, раздевалки, спасательные вышки, туалет и площадка для ТБО. В первую очередь специалисты выровняют территорию, чтобы избавиться от ям, а после этого возьмутся за создание парковки. Как и на пляже Ахлестышева, она ограничит движение автомобилей у воды.

По разработанной концепции в будущем пляж Аякс хотят разделись на несколько территорий. Сначала гости попадут во входную зону с парковкой, которая рассчитана на 140 мест для машин. Также здесь хотят разместить павильоны кафе и магазина, здание администрации, теневые навесы для пикников и барбекю, ресторан с террасой. На входе появится стела, навигация и буквы АЯКС.

Схема ограничений. Фото: Дирекция общественных пространств Владивостока

Набережную зону сделают из бетона, а протянется она по всей территории пляжа, также ее продублируют велодорожкой, а в центре появится пляжная зона. Здесь построят круглый пирс с детским бассейном и смотровую площадку, душевые, раздевалки, спасательную вышку, туалет и медпункт.

К пляжу примкнет детская зона, здесь ребята познакомятся с греческой мифологией и легендами о Торе. На территории также обустроят тематическую зону «Троянский конь», оборудование для игр с песком и лазы.

В молодежной зоне создадут лекционную площадку, кафе, коворкинг. Здесь же появится и экстрим-зона, где появится спортивная площадка, тренажеры и памптрек.

Также на пляже обустроят зону кемпинга и отдыха – в лесу построят домики, которые можно арендовать, и площадку для отдыха в палатках.

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